私立南開科技大學研議捐贈校產給國立暨南大學，引發各界矚目，南開科大教職員工組成權益促進會，7日在校內拉白布條抗議，並且提出譴責黑箱作業、反對停招、拒絕捐贈及捍衛工作權等4大訴求；校方則表示捐贈還在研議階段，112年將繼續辦理招生。

南開和暨大是南投縣內僅有的2所大學，南開雖然校務運作正常，財務健全，但校方以少子化衝擊和為保留技職教育為由，研議捐贈給暨大，卻讓南開科大教職員工感到非常錯愕。

南開科大教職員工權益促進會指出，南開科大屹立半世紀，肩負技職教育重任，沒有理由放棄辦學；而校方與暨大已經商議1年多，就在5月18日召開董事會前夕，校長才在行政會議中宣布，並且在5月底向暨大發文徵詢。

南開科大教職員工權益促進會指出，教育部在5月24日行文南開科大，指稱學校必須遭遇重大困難，才能夠能停辦，而且必須要提出停辦計畫，經過校務會議通過，再經董事會決議通過，然後才到最後一步的捐贈，校方卻跳過前面的所有程序，直接進入最後階段，明顯黑箱作業。

南開科大則在官網公告，「近日外界關切本校有意捐贈校產予暨南大學事宜，謹說明本校校務運作正常，為維護師生於兩校商議階段之權益，將持續辦理112學年度招生作業。」

暨南大學對此不回應，但表示將於8日舉行師生公聽會。