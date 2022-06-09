南開科大董事會未經與校內師生溝通，即發函暨南大學探詢捐贈及接收校產意願，消息曝光引發軒然大波，南開科大教師群起反對，也有董事拍片爆料捐款暨大決策不當。私校工會理事長尤榮輝認為，此案凸顯南開科大部派公益董事不懂私校退場程序，思慮不周，動作粗糙莽撞，缺乏智慧。

尤榮輝表示，學校停招、停辦事關重大，是高度敏感議題，應先擬訂教職員生安置計畫，並與校內師生充分溝通，確保教職員生權益後，經校務會議討論後逐年逐步停招系所，最後才能對外宣布全面停招，等到停辧後再來決定是要改辧其他公益事業，或捐贈給政府或公立大學不遲。但南開科大董事會卻反其道而行，提早曝光捐校案，等同啟動自毁程序，造成師生不安，影響招生，也會讓捐校案胎死腹中。

尤榮輝指出，面臨退場危機私校的進路有三，一是與他校合併，二是轉型改辧其他學制學校或改辦文化、教育或社福事業，三是校產捐贈或歸公。前二者可避免校產被充公，建議有意退場的私校董事會可積極思考合併及轉型，但無論採取何種方式退場，做好校內溝通並妥善安置教職員生是基本工作。

尤榮輝呼籲，面臨退場私校務必熟悉法定退場程序，提早至少三年啟動準備工作，低調進行並誠懇與師生溝通及做好安置，才不會像首府大學、華夏科大及南開科大造成紛爭與恐慌。