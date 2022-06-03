關心金門故鄉，旅台金門同鄉會捐贈快篩試劑2500劑，指定專供地區社福機構和共餐據點使用，希望進一步充實防疫量能，讓弱勢團體和鄉親健康獲得更多保障。

這批防疫物資是由台灣金門同鄉會總會楊維居總會長、陳復寶副總會長及駐台南區主任蔡忠盼等人親自送到金門縣政府，社會處處長董燊率同黃雨舜、王茲繐科長及縣政顧問盛崧俊代表接受，將盡快轉送地區社福機構及定期共餐據點使用。

楊維居總會長表示，全國疫情持續嚴峻，旅台鄉親雖身在台灣，但始終心繫家鄉，總會此次特別募集快篩試劑一批，希望為家鄉防疫也盡一分心力。