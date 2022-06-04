金門今日新增126例新冠確診，另也再增1名84歲長者死亡個案。最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今日新增126例新冠確診，另也再增1名84歲長者死亡個案。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今日新增126例新冠確診，另也再增1名84歲長者死亡個案。縣府表示，高中（職）與國中將於6／6恢復到校上課，教職員、學生和保全需用快篩試劑近4000劑，將於明（5）日完成配送作業，除有不適合快篩者外，均需快篩陰性才可以上班、上課。

縣府說明，金門今天新增126名確診，確診累計2621例，目前收治中56例，其中無症狀或輕症44例、中症9例、重症3例；確診者居家照護637例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者274人，目前居家隔離422人，解除居家隔離139人。

今天也新增1例死亡個案為84歲長者，有腦中風、糖尿病失智症病史，未施打疫苗，1日住院接受相關治療，昨(3)日辭世。

另至6／3止，兒童疫苗累計接種人數2853人，加計部分原造冊尚未施打與更改意願學童暨莫德納實際接種人數564人，縣內國小以下兒童已有3417人接種第一劑疫苗，覆蓋率70.01％。

針對金門醫院現況，縣府祕書長陳祥麟也說明，該院今天新增2例確診，醫護和行政人員各1人，並無外傳的很多醫護人員確診，之前也有零星感染的個案，絕大部分也都已經解隔回到工作崗位。