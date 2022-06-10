金門今(10)日新增90名確診，累計3215例。縣府說明最新疫情狀況。（縣府提供）

金門今(10)日新增90名確診，累計3215例。最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今(10)日新增90名確診，累計3215例。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今(10)日新增90名確診，累計3215例。縣府表示，金門整體疫苗接種率排名全台前3名，再次呼籲尚未施打疫苗者儘速施打，保護自己也保護他人。

縣府說明，金門今日新增90名確診，累計3215例。目前收治中57例，其中無症狀或輕症43例、中症12例、重症2例；確診者居家照護665例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者98人，目前居家隔離244人，解除居家隔離97人。

全縣國小將自下周一(13日)起恢復實體課程，如因特殊原因(如確診、居隔或防疫假等)，則可採遠距教學，並由學校規畫混成教學，同時縣府仍會提供快篩試劑，提供全校師生篩檢使用。幼兒園部分則考量絕大多數幼兒未接種疫苗，仍停止實體課程至期末，維持多元教學方式，家長有特殊需求者孩童仍可到校。

縣府表示，根據疾病管制署統計，金門縣第1劑到第4劑的接種率排名全國第2、3名，目前65歲以上長者、長照機構住民，以及18歲以上免疫不全與免疫力低下且病情穩定者，開放施打第2劑新冠肺炎疫苗追加劑(即第4劑)，請符合資格的鄉親，前往部立金門醫院及5鄉鎮衛生所預約接種，以提升整體疫苗的覆蓋率與保護力。

縣府也再次呼籲，未施打疫苗者，能儘速施打，保護自己也保護他人，同時也應儘量少涉足KTV等具高風險與密閉場所，並減少餐聚、飲宴等活動。