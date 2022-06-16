金門沙美街頭今日清晨發生2車擦撞事故，肇事責任由警方查證釐清中。。（警方提供）

開車門要小心 金門2車擦撞幸無人傷

開車門要小心，否則可能撞出嚴重後果。金門沙美街頭今日清晨就發生這樣的交通事故，導致2車受損也嚇壞附近商家。警方提醒，不當開啟車門，影響他人安全者，最高可罰新台幣3600元。

警方說明， 今（16）日上午06時55分左右，黃姓民眾駕駛自小客車，在金沙鎮博愛街50號前路邊停車後，未注意後面來車欲開啟車門時，遭陳姓民眾駕駛之自小客車從旁擦撞，造成雙方車輛均有受損，所幸2人均未受傷。警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通，有關肇事責任警方目前正在查證中。

金湖分局提醒用路人，汽車駕駛人及乘客上、下車時，反手開車門，應注意轉身查看後方有無來車或行人，確認無人、車後，車門先開啟約15公分，再次確認安全無虞後，始開啟車門迅速下車。另依《道路交通管理處罰條例》第56條之一明訂，「汽車臨時停車或停車時，汽車駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門，致有影響他人安全者，處汽車駕駛人新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。」