台灣彩券「威力彩」自97年1月上市以來，統計至今年6月6日累計開獎期數達1500期，累計開出77次頭獎、87位頭獎得主誕生，總計送出超過新臺幣590億元頭獎彩金；其中，有超過5成（53.2％）的頭獎於6億元以下時開出；威力彩明晚開獎，在端午加碼效益下，頭獎上看5.3億元。

本週五大樂透將持續加開端午加碼剩餘20組、100萬元，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」也持續加碼中，台彩建議，民眾經過彩券行，不妨把握端午加碼最後機會，將所有遊戲一次買齊，千萬不要和財神爺擦身而過。

根據台灣彩券公司資料統計，今年6月6日開獎的「威力彩」為自97年1月上市以來的第1500期，累計共開出77次頭獎，平均每19期開出一次，累計送出頭獎獎金超過590億元，開出頭獎注數共87注，平均每注頭獎獎金為6.8億元；以臺中市最受到財神爺眷顧，開出17注（19.5％）最多，其次為新北市14注（16.1％）、臺北市11注（12.6％）。

台彩也公開高額頭獎彩券購買方式，有71.3％採用電腦選號，28.7％為自選，另有8％採用包牌的方式抱得頭獎；109年7月27日開出史上最高頭獎、31.2億元的威力彩，當期共有二注中獎，分別於臺北市大安區與南投縣竹山鎮開出，其中臺北市大安區的頭獎幸運兒花了5600元，同時包牌第一區和第二區，除了順利抱走頭獎15.6億元外，更一舉囊括7注貳獎、6注參獎與42注肆獎，共計額外獲得2732萬元的獎金，該張彩券總獎金高達15.9億元，喜歡追逐高額彩金的彩迷，可嘗試包牌買法，除了提高中頭獎的機會外，還有機會獲得更多的獎金。

威力彩第二高的頭獎為30.0億元，104年4月23日於臺中市霧峰區開出，頭獎一注獨得，也是台灣彩券史上最高單注獎金紀錄，第三高的頭獎則為28.7億元，同樣為一注獨得，104年9月14日於臺北市士林區飛來發開出。

威力彩開出的77次頭獎中，僅不到一成（9.1％）於累積超過20億元開出，但有超過5成（53.2％）的頭獎於6億元以下即開出，且有近9成（88.3％）為一注獨得；明日開獎的威力彩，頭獎已連摃14期，頭獎上看5.3億元。