本土確診死亡昨（9日）再創新高！前台大感染科醫師林氏璧透露，台灣目前死亡率已突破千分之一，達到萬分之10.5了，而中南部仍處於疫情高原期，因此他估計死亡人數恐還會再增2000多人，最後的死亡率恐高達萬分之20左右，因此提醒還沒接種疫苗的人還是快點去打吧！

林氏璧昨在節目《年代向前看》上分享說，本土死亡再創新高，而台中與高雄9日的確診案例都破萬，顯示出中南部的疫情的確處在高原期。不幸的是，台灣確診死亡率現在已經突破千分之一，算起來死亡率已達萬分之10.5。

林氏璧接著分享各國的染疫死亡率，其中美國數字偏高，但因為美國數據的計算方式是從新冠疫情爆發初期就開始計算，所以才會這麼高；要特別注意的是香港，因為老年族群打疫苗的狀況很差，因此死亡率最差的狀況約是萬分之77；而日本只抓Omicron病毒的部分來看的話，死亡率大約是萬分之18。

林氏璧指出，台灣死亡率達到高點，目前累計2千多人死亡，而他估計後面還有一半左右，因此恐還有另外的2千多例死亡會出現，而這不是要嚇大家，因為我們目前正在高峰，後續才會慢慢下來，因此他認為確診死亡率最後恐會落在萬分之20上下。

林氏璧也說，萬分之20的數字他認為是合理的推估，因為台灣長者打疫苗的狀況不是很好，沒有那些死亡率萬分之10的國家好，不過，一切都還來得及，因為台灣的疫情還處在高原期，尤其是中南部的部分，因此還沒有打疫苗的人快去打，即便只有打一劑或是兩劑，對重症都會有很好的防範。