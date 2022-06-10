國內新冠肺炎單日死亡數昨突破200例，連2日創下新高。感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民表示，死亡有超額現象，有些個案發病3、5天就病逝，這是危險的訊號。國內死亡情形有值得檢討之處，他呼籲政府公布死亡數據，供學界進行個別分析，了解背後的問題在哪裡。

國內前天開始，致死率正式突破千分之1，昨日達到千分之1.05。黃立民分析，致死率變高，可能是感染黑數影響分母（確診數）所致，不過除了分母會有黑數，分子也可能有黑數，全世界都是這樣，就依掌握到的數據來做比較，當然也可以說台灣某個地方的黑數特別多，以至於產生數據的扭曲。

黃立民坦言，國內的染疫死亡情形「的確有超額」。一般來說，感染者是在發病1周後過世，不過目前的個案中，有些人發病發病3、5天就過世，這個現象是危險的訊號。有些個案是會死的，但也有些個案還是有機會被救回，死亡現象有值得檢討的地方。他呼籲政府公開相關資料，供學界、公衛學者、學會進行分析，了解死亡背後的問題，例如給藥對不對、劑量是否正確等。

對於給藥情形要如何改善？黃立民認為必須加快流程，感染者需要早點被診斷。若快篩陽個案只是在家忍耐，未被診斷就無法給藥，因此民眾需要有警覺心。目前醫師開藥已經很方便，不需要層層請示、請上級批准。除了民眾自身的警覺，醫師也要敢給藥，有些醫師看到病人使用其他藥物就會害怕給藥，這需要一段時間的教育。

黃立民表示，目前疫情已經在走下坡，政府官員也透露國內正往開放的方向走，看得出疫情已在控制之下，正在準備開放，他預估1、2個月內疫情反撲的機會不大，而年底則是另一個考驗。若次世代疫苗問世，建議民眾要接種，有些人即便只有20、30歲，感染後也會出現重症、死亡，每個人都需要預防。

「病毒演變的過程只有保證傳播力變強，不保證毒性變弱」，黃立民表示，毒性變弱這句話要拉到50年的時間來看，在那之前毒性會起起伏伏，慢慢往下走，變弱不是很快就能發生的，傳播力強則是一定會，因此病毒的威脅仍會持續一段時間，除非有好的疫苗，都則就要奮戰好幾年。以前其他疫苗遇到Omicron，抗體會降8倍，次世代疫苗則是增8倍，把差距補回來，因此接種次世代疫苗後，保護力會變好是確定的，但如果病毒繼續變異，就只能再看看。