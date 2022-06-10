染疫死亡人數攀升，今天新增213例再創新高。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為，現在的數字是相對高的情況，不排除往上增加，不過這都是短期現象；目前致死率到達千分之1，當時也認為是警戒值，會加以注意，也鼓勵醫院盡量把病人照顧得更好。

中央流行疫情指揮中心統計，今年1月以來，截至6月9日累計266萬5809例本土個案，其中2944人死亡，全年齡層致死率為千分之1.1。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，各年齡層致死率以70歲以上長者較高，尤其是90多歲族群染疫致死率達百分之5.31；而0-9歲兒童族群累計15例死亡，致死率為百分之0.005。

陳時中指出，近來口服抗病毒藥物領用狀況良好，昨天全台共領用6950份倍拉維、1535份莫納皮拉韋；今年6月以來，確診者領藥比例平均為12％；醫療量能方面，南區持續開設專責病房，空床率沒有再往下掉，但可能調配上稍微吃力一點，因此會要求南區多開設一點專責病房。

外界關心長照機構住民的染疫情形。羅一鈞指出，每天公布的死亡個案當中，長照機構住民大約佔27％，陳時中也承諾，未來將每周定期公布相關統計。

有長照機構人員反映，今年5月起衛福部要求住宿型機構「就地隔離」確診者並「集中照護」，陳時中當時承諾將提供防疫津貼，但至今仍未有下文，也不清楚申請流程。

羅一鈞回應，詳細的造冊申請流程，近期會由主管單位發布，目前正在完成最後定稿程序，請長照機構工作人員安心，不會領不到或申請不到，到時候可以造冊申請，一定會追溯4到5月期間發放津貼。