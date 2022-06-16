死亡增168人！本土+63170 台中添9523例全台最多

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增6萬3170例本土個案、死亡168例及51例境外移入，中重症373例，分別為中症245例、重症128例。各縣市分佈，台中市仍佔據第一，共9523例確診，其次為高雄市9316例、新北市7440例。

指揮中心表示，今日新增之63,170例本土病例，為29,845例男性、33,301例女性、24例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(9,523例)、高雄市(9,316例)、新北市(7,440例)、臺南市(6,163例)、彰化縣(5,185例)、桃園市(5,066例)、臺北市(4,025例)、屏東縣(3,032例)、雲林縣(1,606例)、苗栗縣(1,605例)、新竹縣(1,462例)、南投縣(1,458例)、嘉義縣(1,323例)、新竹市(1,245例)、宜蘭縣(1,187例)、花蓮縣(888例)、基隆市(787例)、嘉義市(769例)、臺東縣(673例)、澎湖縣(262例)、金門縣(141例)、連江縣(14例)。

今天一名死亡個案為17歲少年，本身有多重慢性疾病，包含食道閉鎖症，長期臥床，沒有接種疫苗，6月5日發燒咳嗽快篩陽性，10日呼吸喘進急診，檢查肺炎插管使用呼吸器，住加護病房，6月12日因嚴重休克心肺衰竭死亡。

指揮中心說明，今日新增51例境外移入個案中，為27例男性、23例女性、1例調查中，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國(5例)、越南(3例)、德國、盧森堡及泰國(各1例)移入，另40例感染國家調查中。入境日介於今年6月2日至6月15日。