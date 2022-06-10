近來「兒童多系統發炎症候群」（MIS-C）引發家長關注，新冠肺炎對兒童的威脅不容小覷，台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇指出，對突破性感染的MIS-C，疫苗確實有保護作用，他也強調，如果要敞開國門，BA.4／BA.5勢必有進來的風險，所以4歲以下兒童施打疫苗是必須考慮的。

新冠疫苗帶走許多兒童的小生命，甚至引發「兒童多系統發炎症候群」（MIS-C），姜冠宇提到，丹麥收錄1月1日至2月1日確診兒童青少年95％以上是感染Omicron，而已接種疫苗感染MIS-C的風險明顯降低。不過，他也指出，MIS-C在Omicron時代，應該明顯降低才對。

姜冠宇表示，從研究分析來看，疫苗對於對突破性感染的MIS-C確實有保護作用，研究報告還分析，從Delta變異株來看就很明顯，疫苗誘導的「免疫調節」，讓兒童青少年在感染後不太容易引起過度炎症。

姜冠宇強調，這個訊息蠻重要的，因為我們還有國門要開，讓BA.4／BA.5、後面變異株進來的風險，所以不止目前青少年、學齡兒童的施打，而文獻中4歲以下的施打，是必須考慮的。

他也指出，台灣0-4歲的小朋友，看來勢必會被打到針，在美國以BNT來說，劑量是成人劑量的10分之1，由於接種被認為有免疫調節的效果，相信這對防止目前機制偏向是激素風暴論的兒童腦炎也應該有幫助。