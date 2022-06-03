金門今天新增129例新冠確診，最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今天新增129例新冠確診，最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今天新增129例新冠確診，也再增1例101歲長者死亡個案。另金酒公司再增加22例確診，廠方已加購快篩劑1萬劑備用，並進一步強化防疫措施，做好長期抗疫的準備。

縣府說明，今天新增129名確診，累計2495例，目前收治中62例，其中無症狀或輕症50例、中症11例、重症1例；確診者居家照護591例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者148人，目前居家隔離287人，解除居家隔離95人。

今天新增1例死亡個案為101歲長者，有失智症病史，因確診收治於部立金門醫院專責病房，1日晚上發生吸入性肺炎，最終導致呼吸衰竭，昨晚17：50辭世。金門目前死亡個案也累計5例。

有關行政院宣布免費提供中、小學生每人4劑家用抗原快篩試劑部分，縣府也表示，教育處已接獲通知，快篩試劑將由中華郵政公司直接寄送到學校發放，應屆畢業生可返校領取。

另金酒公司今天新增確診22人，累計250例。該公司自5月22日起，包括休息區、生產線、廚房等相關場域均全面清消，另打飯及領餐作業也制定SOP流程。

同時因應端午連假，金酒也在6月1日發放快篩劑給員工(含約聘僱人員)，6月6日需快篩陰性才可上班。至今快篩劑尚庫存8784劑，已加購1萬劑備用，做好長期抗疫的準備。

今年國中會考，金門縣有12名考生因確診無法應試，將於4、5日在金門高中試場參加補考。