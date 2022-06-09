金門今天新增90名確診，累計3125例。縣府說明最新疫情狀況。（縣府提供）

金門今天新增90名確診，累計3125例。最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今天新增90名確診，累計3125例。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今天新增90名確診，累計3125例。最新疫情狀況之三。（縣府提供）

金門今天新增90名確診，累計3125例。縣府宣布，國小自下周一(13日)起恢復實體課程，屆時仍會提供快篩試劑給全校教職員、學生和保全使用。幼兒園則仍停止實體課程至期末，但家長若有特殊情況和需求，幼童仍可到校。

金門今天新增90名確診，累計3125例。目前收治中61例，其中無症狀或輕症47例、中症12例、重症2例；確診者居家照護696例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者140人，目前居家隔離243人，解除居家隔離132人。 統計至6月8日，金門5歲至11歲接種第一劑兒童疫苗人數為3766人，接種率77.16％。

縣府說明，國小自下周一(13日)起恢復實體課程，如因特殊原因(如確診、居隔或防疫假等)，則可採遠距教學，並由學校規畫混成教學，同時縣府仍會提供快篩試劑，提供全校師生篩檢使用；幼兒園部分，考量絕大多數幼兒未接種疫苗，仍停止實體課程至期末，維持多元教學方式，家長有特殊需求者孩童仍可到校。

縣府祕書長陳祥麟表示，目前小學的停課標準目前是若一1班有1人確診，當班就停課3天，若有超過1人以上，達到3分之1班或是6班以上，就採取全校停課。