台北東門國小在6月6日到8月29日期間舉辦畢業展覽「藝」起完美-東門國小第76屆畢業美展，因疫情的關係，自108學年度開始改為線上展覽，本學年度在洪鈺琪老師的指導下，將學生的創作歷程與成果，製作成影片上傳至網上https://sites.google.com/gs.tp.edu.tw/dmart2022/%E9%A6%96%E9%A0%81?authuser=0，透過網路讓學生的美術作品可以讓更多大眾看到。

海洋問題為主題的作品(圖/東門國小提供)

人物練習系列主題作品(圖/東門國小提供)

畢業生翁碩鴻作品(圖/東門國小提供)

本次的展覽作品，主題分為海洋保護主題素描練習、格子畫設計主題、人物練習系列主題、文字設計、作品牌設計、水彩練習、線條設計、畢業邀請卡等，皆為學生自身創意與發想，讓每位學生都有表現的機會。展覽，屬於每一位認真學習參與的畢業生，每一件作品都是孩子們在學校於有限的上課時間內親手完成，為了讓孩子更容易找到自己的作品，作品以班級為分類，東門國小誠摯的邀請大家一起來欣賞並給予鼓勵!

疫情改變了教師教學的生態與學生學習的環境，不管是實體教學或是線上教學，都希望達到停課但不停學的目標。 東門國小畢業美展，跨越疫情障礙，讓學生學習不中斷，並有展現自我的機會，值得學校參考借鏡。