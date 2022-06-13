台南市官田國小近年近幾年透過食農教育，年年舉辦謝師宴，今年雖然在防疫的種種限制下，師生們發揮創意，透過混成教學模式，32位畢業生完成菱角壽司，並放入精緻的謝師禮盒中，每位學生玩得不亦樂乎，也象徵有始有終。
畢業季來臨，官田國小13日2班32位畢業生在各自班上，透過混成教學模式，進行了一場謝師宴的饗宴，由官田區農會四健會及家政農業志工等，透過線上遠距帶領學生們，尤其還連結在地家鄉的水稻、菱角，讓學生從中體會感恩惜福。
官田國小校長王全興說，菱角壽司裡面的材料，全部來自校內5大農場的收成成果，包括水田的稻米、菱角、旱田的黃瓜和紅蘿蔔、溫室的南瓜和四季豆，以及魚菜共生的蔬菜。
王全興提到，畢業生們自己DIY創意米食，一桌子五顏六色的食材，還結合在地家鄉產業文化，不僅激發創意，也考驗遠距教學的合作默契，期許所有畢業生能把謝師感恩這一份學習合作精神，繼續帶往下一個學習階段。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。