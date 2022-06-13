今年雖然在防疫的種種限制下，師生們發揮創意，透過混成教學模式，32位畢業生完成菱角壽司。（官田國小提供／張毓翎台南傳真）

今年雖然在防疫的種種限制下，師生們發揮創意，透過混成教學模式，32位畢業生完成菱角壽司。（官田國小提供／張毓翎台南傳真）

台南市官田國小近年近幾年透過食農教育，年年舉辦謝師宴，今年雖然在防疫的種種限制下，師生們發揮創意，透過混成教學模式，32位畢業生完成菱角壽司，並放入精緻的謝師禮盒中，每位學生玩得不亦樂乎，也象徵有始有終。

畢業季來臨，官田國小13日2班32位畢業生在各自班上，透過混成教學模式，進行了一場謝師宴的饗宴，由官田區農會四健會及家政農業志工等，透過線上遠距帶領學生們，尤其還連結在地家鄉的水稻、菱角，讓學生從中體會感恩惜福。

官田國小校長王全興說，菱角壽司裡面的材料，全部來自校內5大農場的收成成果，包括水田的稻米、菱角、旱田的黃瓜和紅蘿蔔、溫室的南瓜和四季豆，以及魚菜共生的蔬菜。

王全興提到，畢業生們自己DIY創意米食，一桌子五顏六色的食材，還結合在地家鄉產業文化，不僅激發創意，也考驗遠距教學的合作默契，期許所有畢業生能把謝師感恩這一份學習合作精神，繼續帶往下一個學習階段。