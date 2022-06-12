近些年來愈多愈多學生讀實驗教育學校，教育部國教署110學年共補助實驗教育學校、機構及各地方政府共83案，協助他們課程研發、教學研習及提升設備設施，各校也妥善運用經費，並結合在地資源與特色，展現豐富的教學品質與成果。

教育部日前公布，105學年實驗教育計畫通過校數及學生數分別是40所、9369人；到了110學年是113所、2萬1667人，5年來增加73校、1.2萬人。110學年實驗教育學生數以國小1.4萬人占64.9％為主，國中5225人占24.1％，高中2375人占11.0％。

以雲林縣山峰國小為例，該校運用當地豐富的自然天然素材，融合納入文化特色的美感教育，帶領孩子進行木工、泥塑、十字繡、竹編及自然染的藝術課程。老師在設計課程時，同時教導孩子環境保護的理念，課程的成品即為日常生活所用，使孩子的品格與行為在藝術陶冶下能均衡發展。

除了靜態手作課程，山峰國小的四季慶典活動及戲劇，讓孩子以動態方式展演學習成果，四季慶典帶領孩子觀察他們身處的自然環境，並學習在地的文化儀式，同時孩子也幫忙準備特殊的慶典餐餚，體驗每一個節氣的生命奧秘。

台東縣桃源國小結合布農族傳統祭儀「嬰兒祭」發展文化課程，讓學生更親近、理解布農文化。「嬰兒祭」在布農語叫做「 Masuhaulus（戴項鍊季）」，父母在這天為新生兒戴上項鍊，向祖靈祈禱，希望嬰兒像珍珠一樣耀眼，順利長大。

桃源國小與社區共同籌辦嬰兒祭，保留原有儀式並加入闖關活動，讓學習場域更擴展到學校以外，以加深學生與居民的文化認同感，實現「同村共教養」的理念。

此外，學校也使用衛星地圖，向學生講述布農族祖先從南投到桃源村的遷徙路線與歷史故事，教導學生同理祖先的辛苦、感受祖先的堅韌，學生在課堂上寫下「謝謝祖先跟我們一起走下山，讓我們平安順利到桃源村」，他們透過認識先人的努力，培養感恩的品格。