金門今(14)日新增106名新冠確診者，累計3570例。最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今(14)日新增106名新冠確診者，累計3570例。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今(14)日新增106名新冠確診者，累計3570例，並有1名85歲長者不治。縣府呼籲年長者儘速完整接種疫苗，進一步提高保護力。

金門今天新增106名確診，累計3570例，目前收治中49例，其中無症狀或輕症39例、中症9例、重症1例；確診者居家照護586例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者121人，目前居家隔離171人，解除居家隔離77人。

縣府說明，今天也新增1例85歲長者死亡個案，有慢性腎臟病史，於5月20日確診，經治療後，因相關併發症，仍不幸於昨(13)日辭世。縣衛生局呼籲年長者完整接種疫苗，以防止發生重症。

針對家長關心的學童狀況，縣府也說明，因應國小13日復課，縣府共提供4970劑快篩試劑，供各校教職員生於復課前1日進行快篩，經各校回報後，計有8位學童快篩陽確診，均已依收治及居家照護機制處理，因確診學童未到校，目前各校均正常上課。

縣府呼籲指出，符合接種第2劑新冠肺炎疫苗追加劑(即第4劑)資格的65歲以上長者、長照機構住民，以及18歲以上免疫不全與免疫力低下且病情穩定者，儘速前往金門醫院及5鄉鎮衛生所預約接種，以提升保護力與防止發生重症，並再次提醒呼籲尚未施打疫苗者盡快接種，保護自己也保護他人。