19歲王姓男子聲稱是天道盟成員，因不滿14歲乾妹與男友發生性關係，周姓少年允諾要賠償20萬卻食言，竟找來數十人，今年4月17日分成2輛汽車、2輛機車，利用「冰棒」定位找到周姓少年，並將人強押上車載往陽明山擎天崗，逼迫喝下大量桶裝水，再以辣椒水凌虐、毆打，士林地檢署偵結，依妨害自由、聚眾鬥毆等罪起訴3人，10名未成年移請少年法庭審理。

王姓男子得知乾妹與周姓少年分手，周拒不拿出分手費，乾妹利用「Zenly」冰棒軟體，定位得知周在內湖金龍路一帶，王男指使另外李姓、丁姓少年騎乘機車到內湖一帶尋找，隨即在路邊找到周，第一時間，先取走手機並要脅「你要好好走，還是我把你的腿打斷」，並將人押入車輛後座稱：「要嘛你自己上車，要嘛我解決掉你」。

王找來其他人早已在擎天崗等候，一下車就拿出桶裝水，要求周飲用，眾人圍住在旁叫囂、恫嚇，並在10幾度的低溫，要求他脫掉上衣，將水淋向周男，事後再以手指虎、棍棒、辣椒水凌虐，要求償還20萬並加上2萬利息，造成周男頭部外傷、頭暈、腦震盪、四肢多處挫傷紅腫等。

檢警調查，王男有幫派背景與26歲的蔡男提供球棒等危險物品，另外19歲的李男駕駛另一輛車，車上載有另外4名未成年男女，一起到擎天崗逞凶，3人均涉犯妨害自由、傷害、妨害秩序等罪，依法起訴，另外還有10名未成年均依法移請少年法庭審理。