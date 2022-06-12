林姓男子開車沿台灣大道六段往梧棲方向行駛，於台灣大道六段與榜文路口，車頭撞擊路口停等紅燈的3輛自小客車。（民眾提供／陳世宗台中傳真）

影》完全沒減速！19歲駕駛衝撞等紅燈3車 2人急送醫

「行車一定要減速慢行！」台中市19歲無照的林姓男子，今天上午6時許，開車沿台灣大道六段往梧棲方向行駛快車道中間車道，行至台灣大道六段與榜文路口，車頭撞擊路口停等紅燈的3輛自小客車，造成林男及另一名陳姓駕駛，分別受到擦傷及臉、眼部受傷，分送沙鹿光田及童醫院就醫，全案正由警方調查肇事責任中。

警方調查，19歲的林姓男子為無照駕駛，今天上午6時38分，從台中市開車沿台灣大道六段往梧棲方向行駛快車道中間車道，駛至台灣大道六段與榜文路口時；車頭先撞擊前方於路口前停等紅燈，由22歲陳男及53歲洪女駕駛的自小客車，再波及於內側車道停等紅燈43歲張男駕駛的營小客車。

警方指出，事故發生後，造成林男的自小客車車頭撞損，陳男的自小客車的車前、後撞損，洪女的後保險桿撞損和張男的營小客車右側撞損。林男擦傷送光田醫院就醫，陳男臉部、眼部受傷送童醫院就醫，林男經酒測無飲酒；事故肇事原因及善後事宜，正由警方調查處理中。，