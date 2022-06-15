可惡畫面曝光！國二女返家遭機車怪漢2度踹飛草叢

案發後，警方已加強該路段學校上、下學及夜間時段周邊巡邏、路檢密度，以防制類似案件發生。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

國二女返家途中遭怪漢2度攻擊踹倒 可惡畫面曝光

台中太平區一名國二女學生，7日晚間9點半返家途中無端遭到一名林姓男子將她踹倒在地，造成女學生膝蓋及腿部擦傷，警方獲報後通知有毒品前科的林姓男子限期到案說明，屆時如未到案將聲請拘票強制到案，以釐清動機。

這名國二女學生是7日晚間約9點39分從補習班步行返家途中，行經永安街近長億9街時，68歲林男刻意騎機車從她旁邊疾駛而過，手把擦撞到其包包，差點害她跌倒，林男2分鐘後又折返將她踹倒在地，造成女學生膝蓋及腿部擦傷，案發後女學生由父親陪同到太平派出所報案。

警方獲報後，立即調閱監視錄影帶，即鎖定有毒品前科的林男涉案，立即通知他到案說明，但案發多日他一直未到案，警方強調，由於他不是現行犯，無法逕行逮捕，加上該男子獨居精神狀況不穩，將聲請拘票強制到案，並通知衛生單位一起到場協助。

據悉林男是當地毒品列管人口，才剛出獄不久，被害女學生根本不認識他，也未曾發生糾紛，卻遭林男無端攻擊，讓他在外面趴趴走，有如不定時炸彈。警方強調，已加強該路段學校上、下學及夜間時段周邊巡邏、路檢密度，以防制類似案件發生。

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