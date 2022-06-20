茂盛醫院執行長李俊逸醫師指出，借重「精蟲顯微注射技術(ICSI)」的幫助，強迫與卵子進行受精，從其發育出的多個胚胎中，再利用「第4代AI人工智慧試管技術」篩選出最優質的胚胎進行植入，可將懷孕率提高至80％以上。（茂盛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

借重「精蟲顯微注射技術(ICSI)」的幫助，強迫與卵子進行受精。（茂盛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

家住南部喪偶多年的92歲老翁因無子繼承香火，希望續絃後再生試管寶寶，超過20年前即凍了一管精子，可惜始終未能達成心願，這15年來他年年透過電話要求茂盛醫院持續為他冷凍保留這管精子，也每年如期繳納手續費，留下這一線生機，茂盛醫院也聲稱，這可能是全台年紀最長的凍精者。

茂盛醫院生殖中心主任黃俊嘉說，這位在南部務農的老翁因為太太生病去逝，夫妻倆生了5個女兒，卻沒有兒子，於是到當地醫學中心做冷凍精子，他輾轉得知在台中的茂盛醫院以試管技術聞名，決定再將凍精轉存到這裡，希望以後續絃來做試管寶寶。這位伯伯在每年保存期限快到時，都會親自打電話到醫院來，並如期繳納手續費，感覺他始終存著傳宗接代的心願…。」

不過，老先生這管精子在茂盛醫院冷凍的時間已超過15年，先前在他院的冷凍年數已不可考，推估他的凍精可能是目前國內冰存最久的，且已屆92歲高齡的他也是全台灣年紀最長的凍精者！不過，當初他在凍精的醫院並沒有做精子的檢驗，無法得知其精子品質為何，礙於這一管精子一旦解凍檢測品質，等同報廢，未來只有等找到合適的生育對象進行人工生殖時，才能了解其當年冷凍精子的品質。

茂盛醫院執行長李俊逸指出，即便凍精超過20年，仍能透過「精蟲顯微注射」及「第4代AI人工智慧試管技術」帶來生子契機，前提是仍有品質堪用的精子以及好的卵子；國際研究論文指出，35歲以上男子的精子DNA每年會突變且質量皆逐年變差，建議要把握35歲之前的黃金生育期；黃俊嘉也建議，男性先做精子檢測才能了解自己的生育能力為何，若怕疾病或大齡產生負面影響，可先提早凍精。