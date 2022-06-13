2022年第三十一屆時報金犢獎國際競賽，在全球1481間學校系所支持下，參賽作品再創新高，總數接近十萬件，即將在本週進行複決審，選出各賽區前三名、以及全球國際性大獎，並將於6/26（日）假新北市政府3樓多功能集會堂盛大舉辦頒獎典禮。

今年不畏疫情影響，金犢獎收件數、參賽人數創新高，初審階段更集結全台150位菁英教師與業界大師，從數萬件作品中遴選近2,000件入圍作品。許多評審表示，今年優秀作品都具業界風範，充分展現出數位化、數據化、娛樂化趨勢，甚至將元宇宙概念融入傳統文創商品、運用節奏感十足的rap為品牌創造亮點，抑或融入台灣原住民特色打造數位IP，足見年輕一代新媒體運用靈活創新，令評審為之讚嘆。

時報金犢獎國際競賽至今已有30年歷史，為年輕人提供舞台，從中鍛鍊創意思考與實力，使業界可見年輕世代的創意思維，並提升優秀作品能見度，使學生能順利與業界接軌。今年度頒獎典禮將邀請各界精英、獲獎師生共襄盛舉。

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