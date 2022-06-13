台北市為提升校園接種，自5月5日至31日在校接種兒童莫德納疫苗，5月26至6月3日集中接種兒童BNT疫苗；接種人數共7萬9607人，第1劑疫苗覆蓋率達58.3％；配合中央縮短第二劑間隔時間，北市教育局規畫6月18日及6月25日在北市東西南北4區各擇一所國小開設兒童疫苗接種站，提供本市5-11歲兒童接種疫苗，6月27日至7月1日安排到校接種兒童BNT疫苗第2劑疫苗。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，縮短第2劑間隔為4至8周，北市教育局及衛生局將持續合作，開設3種兒童疫苗接種管道提供家長選擇，規畫6月18日及25日在景美國小（南區）、西門國小（西區）、內湖國小（東區）及文化國小（北區），分別開設兒童疫苗接種站，提供5-11歲BNT疫苗第1劑及6-11歲莫德納疫苗第1、2劑接種。

教育局表示，只要是就讀北市國小及幼兒園5-11歲學生，均可參加本次設站集中接種，家長如有意願參與4區的集中接種，可向就讀學校登記，以利學校造冊。

另外，台北市疫苗預約平台第16期即將於6月14日至15日開放，預計5-11歲兒童BNT疫苗將可提供6910個名額；醫院特別門診預計提供兒童BNT及莫德納疫苗共2.3萬個名額，讓家長依據不同需求與意願自由選擇孩子接種疫苗時間與方式。