台中市副市長令狐榮達於疫情記者會表示，台中市9日新增1萬570例本土確診。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市衛生局統計至8日為止，兒童BNT施打10萬120人、兒童莫德納施打3萬7162人，共施打13萬7282人，接種率達70.76％。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市今(9)日新增1萬570例本土確診，並新增16例中重症、16例死亡；台中市副市長令狐榮達於疫情記者會表示，台中市接連幾天破萬例，顯見台中正在疫情的高原期，預計高原期會持續一至兩周之間。

令狐榮達指出，截至昨日北部染疫約12％到18％，而現在北部每日確診數有下滑趨勢；中南部目前為8％到9.36％，而中南部的確診數正處高原期，由此可預測台中未來趨勢，依台中現況每日確診數約9千至1萬初，預計高原期會在一至兩周之間。

令狐榮達表示，由於台中目前在疫情的高原期，單日確診數仍有一萬例，加上昨天市長盧秀燕也有以曲線圖、統計圖跟大家報告，「改採線上教學」的措施對避免孩童在校群聚而確診，有一定程度的幫助。市府也諮詢幾個台中市的家長團體，家長團體們大致都能接受再延一周，因此從6月13至17日止，高中以下至公幼仍暫停實體課程，改採線上教學，私幼與家長自行決定，後續將視疫情發展再滾動檢討。

有關兒童疫苗施打部分，令狐副市長表示，統計至昨天為止，兒童BNT施打10萬120人、兒童莫德納施打3萬7162人，共施打13萬7282人，疫苗涵蓋率已突破7成，達70.76％。另國、高中第三劑BNT疫苗施打人數則已有3萬8979人，市府持續努力進行施打作業。

台中市衛生局副局長邱惠慈也說，台中市再增16例中重症，年齡介於45到90歲，都有慢性病史，其中5人未接種疫苗；另，中央公布台中市16例死亡個案，年齡從55歲到100歲，都患有慢性病或癌症病史，其中也有9人未有接種疫苗紀錄。