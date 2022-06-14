南屯區的「PI」提供別出心裁的精緻套餐，滿足每一位饕客的味蕾。（台中市觀旅局提供）

2022米其林指南發布前，米其林官方每月發布「新入選」餐廳名單，6月台中「新入選」餐廳有2家，分別是西區的「好先生」和南屯區的「PI」。台中市觀旅局表示，隱藏在台中各角落的特色美食、用心經營的好店家陸續被看見，相信日後這些新入選餐廳都有潛力進入年度米其林指南。

台中市觀旅局指出，位在西區的「好先生」，是間低調隱藏在巷弄內兩人作業的小店，店家擅長以江浙料理的烹飪手法結合獨家創意，推出各種改良式的私房菜品，特別推薦裹著金黃酥鬆外衣且蛋香濃郁的金沙蝦球、獨門醬香鎮江排骨，還有勁辣、酥嫰兩者兼具的宮保雞丁，搭配壽司米飯，美味一絕。

南屯區的「PI」，店名源自圓周率π，期許餐廳能有無限不息的創意及可能，主廚用法式的細膩、柴燒的粗曠，佐以季節性食材的變化堆疊，提供別出心裁的精緻套餐，滿足每一位饕客的味蕾。

觀旅局推薦，用餐完可到國立台灣美術館，感受國際級的設計和藝術台中的魅力，並且和家人及朋友沿著周邊美術園道商圈散步，感受充滿異國風味的建築特色，或到附近最夯的打卡熱點審計新村和綠光計畫，探尋懷舊的人文韻味及獨特的文創氛圍。

觀旅局表示，將持續整合新出爐名單及周邊觀光景點，歡迎民眾來趟美景美味兼得的舌尖之旅，也提醒民眾防疫不鬆懈，出門旅遊仍應遵守防疫規定，除品嘗美食外，應隨時戴口罩、勤洗手，並維持社交距離，保護自己也守護他人健康，更多台中市相關旅遊情報可至「台中觀光旅遊網」（https：／／travel.taichung.gov.tw／）查詢。