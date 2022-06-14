疫情較趨平緩，花蓮今新增962例，衛生局長朱家祥公布數據，有關花蓮縣各年齡層疫苗覆蓋率，全國不分年齡覆蓋率分別為第一劑覆蓋率87％、第二劑覆蓋率78.7％、第三劑覆蓋率65.4％，花蓮縣各劑次分別為85.3％、76.2％、60.6％，相比之下花蓮較全國覆蓋率有些微差距。呼籲尚未完全接種疫苗的長者盡速施打，以降低感染後出現中重症或死亡的風險。

朱家祥下午與教育處代理處長翁書敏主持疫情說明記者會，今日花蓮縣新增962例確診，其中由通報途徑分別為醫院262人、醫療診所643人，外縣市醫療院所57人；昨日解隔507人、尚有920人隔離中；防疫旅館尚有246床；專責病房尚有155床，居家照護新增734人。

有關花蓮縣各年齡層疫苗覆蓋率，朱家祥提供全國與花蓮地方施打數據，也提到5-11歲於5月份開始施打學童疫苗，部分學童可能於施打疫苗前已確診，因確診後三個月內無法施打疫苗，故造成數據落差。

教育處代理處長翁書敏則說明，今日校園疫情新增16所學校部分班級確診，實際停課狀況將依各校通知家長為準；另未入校新增111名學生、14名教職員，合計125名確診，因確診者皆未進入校園，不影響實體課程。