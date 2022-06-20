今天早上9時5分花蓮縣光復鄉發生芮氏規模6.0有感地震，原能會指出，各核能電廠均正常運作；台電表示，電力系統供電正常。
根據中央氣象局最新測震資訊，今天上午9時5分發生芮氏規模6.0地震，地震深度6.8公里，震央位於花蓮縣政府南南西方37.7公里（位於花蓮縣光復鄉）。
原能會表示，這次地震均未達各核能電廠地震儀動作設定點，各核能電廠正常運作，將持續關注後續地震狀況，以監控電廠安全。
台電表示，電力系統供電正常。（編輯：郭無患）1110620
今天早上9時5分花蓮縣光復鄉發生芮氏規模6.0有感地震，原能會指出，各核能電廠均正常運作；台電表示，電力系統供電正常。
根據中央氣象局最新測震資訊，今天上午9時5分發生芮氏規模6.0地震，地震深度6.8公里，震央位於花蓮縣政府南南西方37.7公里（位於花蓮縣光復鄉）。
原能會表示，這次地震均未達各核能電廠地震儀動作設定點，各核能電廠正常運作，將持續關注後續地震狀況，以監控電廠安全。
台電表示，電力系統供電正常。（編輯：郭無患）1110620
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