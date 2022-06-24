炎熱天氣開冷氣降溫加上產業接單暢旺，半導體、電子零組件、基本金屬製造業等特高壓用戶用電量成長，台電預估，24日用電尖峰預估出現在下午1點至4點之間，用電量預估尖峰達到3,970.0萬瓩，供電燈號亮出供電吃緊的黃燈，預估備轉容量率6.28％，預估備轉容量249.5萬瓩。

回顧近期用電狀況，因各地天氣高溫炎熱，加上經濟發展、疫情影響民眾居家上學及辦公，連帶推升用電需求，23日尖峰用電達到3994萬瓩，創下歷史用電量新高。實際備轉容量251萬瓩，備轉容量率約6.28％，同樣是供電吃緊的黃燈。

展望未來供電情況，台電預估未來幾天備轉容量率會維持在6％至10％之間，供電燈號亮出黃燈，六日兩天會回升至10％，供電燈號才會轉亮綠燈。在未來兩個月的供電情況，由於大修機組陸續歸隊發電能力提升，預估備轉容量率落在10.31％至12.23％之間，供電燈號都亮出供電穩定的綠燈。