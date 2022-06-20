地牛翻身全台有感，花蓮光復一搖影響許多民眾生活，根據台電回應，目前全台發電廠、核電廠及輸電網都不受影響，詳細停電狀況正在確認當中。

根據氣象局資料顯示，20日上午9時5分發生芮氏規模6.0地震，地震深度6.8公里，震央位於花蓮縣政府南南西方37.7公里，位於花蓮縣光復鄉，最大震度花蓮縣5弱。

原能會指出，花蓮縣光復鄉芮氏規模6.0有感地震，均未達各核能電廠地震儀動作設定點，各核能電廠均正常運作。原能會將持續關注後續地震之狀況，以監控電廠安全。