地牛翻身全台有感，花蓮光復一搖影響許多民眾生活，根據台電回應，目前全台發電廠、核電廠及輸電網都不受影響，詳細停電狀況正在確認當中。
根據氣象局資料顯示，20日上午9時5分發生芮氏規模6.0地震，地震深度6.8公里，震央位於花蓮縣政府南南西方37.7公里，位於花蓮縣光復鄉，最大震度花蓮縣5弱。
原能會指出，花蓮縣光復鄉芮氏規模6.0有感地震，均未達各核能電廠地震儀動作設定點，各核能電廠均正常運作。原能會將持續關注後續地震之狀況，以監控電廠安全。
地牛翻身全台有感，花蓮光復一搖影響許多民眾生活，根據台電回應，目前全台發電廠、核電廠及輸電網都不受影響，詳細停電狀況正在確認當中。
根據氣象局資料顯示，20日上午9時5分發生芮氏規模6.0地震，地震深度6.8公里，震央位於花蓮縣政府南南西方37.7公里，位於花蓮縣光復鄉，最大震度花蓮縣5弱。
原能會指出，花蓮縣光復鄉芮氏規模6.0有感地震，均未達各核能電廠地震儀動作設定點，各核能電廠均正常運作。原能會將持續關注後續地震之狀況，以監控電廠安全。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。