今日（6/20）早上9點5分，花蓮光復發生規模6地震，而日本石川縣能登半島地區也在今早10點31分左右，發生規模5的地震，當地民眾都能感受到劇烈搖晃，事實上昨日（6/19）能登半島地區也有強震，當地著名的觀光景點「見附島」甚至因此引發土石崩落。
綜合日媒報導，日本石川縣能登半島在昨日下午發生規模5.2地震，最大震度6弱出現在石川縣珠洲市，劇烈搖晃使民眾難以站立，靜置的物品、玻璃紛紛掉落，「春日神社」的大鳥居也被震垮，鳥居從根部斷裂、倒塌在地，上方的梁柱碎裂成好幾截石塊，神社燈籠也掉在地上，場面十分驚人。除此之外，當地著名的觀光景點「見附島」也發生土石崩落的狀況，附近居民拍到當時的景象，讓人感到非常震撼。
昨日下午的地震雖然沒有引發海嘯，但仍然造成6人受傷，當地居民都心有餘悸，驚恐地表示：「太嚇人了，第一次遇到這麼可怕的地震」。目前日本首相官邸已設立緊急災害應變中心，以監控能登半島的即時狀況。
據東京大學地震研究所的教授古村孝志表示，該地區從2018年就開始觀測到小規模的地震，並在2020年12月以後，地震變得越來越活躍，他預估當地在一周內恐會再發生劇烈震動。
不過巧合的是，日本與台灣強震發生前，正好天文奇景「七星連珠」才剛登場，從低仰角開始，依序是水星、金星、天王星、火星、木星、海王星、土星，這7星連線預計會從6月16日一直持續到6月26日的凌晨4點30分。
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