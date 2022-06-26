花蓮縣光復鄉近日地震頻繁，連接豐濱鄉的台11甲線光豐公路邊坡有不少大小落石掉落，道路一度受阻，幸未砸中人車，公路單位雖已將落石清除，但不敢掉以輕心，將持續巡查沿線邊坡，並呼籲用路人行經山區路段須小心通行。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣消防局特種搜救大隊因應地震頻繁，已加強整備作業，點檢各項震災救援器材，且人員皆完成個人裝備整備，隨時應變災害發生。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣光復鄉自本月20日發生芮氏規模6.0、深度僅6.8公里的地震，迄今已陸續出現近30起餘震，且近日午後雷陣雨影響，連接豐濱鄉的台11甲線光豐公路邊坡有不少大小落石掉落，且最大長達60公分，場面駭人，道路一度受阻，幸未砸中人車，公路單位雖已將落石清除，但因近期地震頻傳，將持續巡查沿線邊坡，呼籲用路人行經山區路段須小心通行。

花蓮近日地震頻繁，一周內陸續出現近30起，不少民眾戲稱被搖到「不知是頭暈還是地震」，不過山區邊坡土石因搖晃漸漸不穩，且受午後雷陣雨影響，以致台11甲線光豐公路15K處24日晚間邊坡有零星落石散落路面，雖未傳出人員傷亡，不過已影響雙向通行，且最大落石長度近60公分，嚇壞不少用路人。

公路總局花蓮工務段獲報後，緊急派員至現場擺設警示設施進行交維，並調派機具清理現場，巡邏員警也協助清掃小塊落石，恢復該處單線雙向通行，待大型機具將大塊落石清理後，已於25日晚間恢復全線通行，不過工務段不敢掉以輕心，陸續進行沿線邊坡巡查作業，並呼籲民眾行駛該路段務必小心通行。

另，去年完工啟用的鳳林新箭瑛大橋東側護欄支架疑因受連日地震影響，出現岔開情形，雖不影響通行，但山興里長洪福文以防萬一，已在第一時間通報相關單位，並在現場放置三角錐，待明日相關單位上班時，再進行橋樑安全評估及後續修復工作。

此外，花蓮今天凌晨迄今已連續發生8起地震，地震規模最大為芮氏規模4.0，最大震度為3級，震央多集中在光復且皆為「極淺層地震」，花蓮縣消防局特種搜救大隊已加強整備作業，點檢各項震災救援器材，且人員皆完成個人裝備整備，隨時應變災害發生。