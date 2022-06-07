金門今(7)日新增108名確診，累計2940例。最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今(7)日新增108名確診，累計2940例。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今(7)日新增108名確診，累計2940例。縣府宣布，高(國)中生追加劑（第3劑）明起到校施打，提醒大家全力配合，進一步提高疫苗覆蓋率及保護力。

縣府說明，金門今天新增108名確診，累計2940例，目前收治中63例，其中無症狀或輕症48例、中症14例、重症1例；確診者居家照護669例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者110人，目前居家隔離267人，解除居家隔離140人；針對今日新增確診者的相關密切接觸者，疫調持續進行中。

新增108例，男性57例、女性51例，年齡介於未滿5歲至90歲以上，年齡分布：5歲以下6例、6歲至12歲9例、13歲至19歲10例、20歲至29歲28例、30歲至39歲16例、40歲至49歲15例、50歲至59歲11例、60歲至69歲5例、70歲至79歲6例、80歲至89歲1例、90歲以上1例。

另部立金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前使用18床，尚有空床22床。

縣府指出，高(職)、國中學生疫苗追加劑(即第3劑)，將自明(8)日起，採到校集中接種，以提高學生疫苗覆蓋率及保護力。