桃園13日新增3971例本土個案，較昨天下降10.84％，市長鄭文燦表示，疫情趨緩，推估將在6月下旬降回每日1千人，預定在15、17、18日3天開設26個社區接種站，除了提供符合第2劑追加劑的長者接種外，其餘民眾要接種1、2、3劑也都歡迎。

談及疫苗接種規畫，鄭文燦說，針對65歲以上長者、55歲已上原民長者，陸續有人符合第2劑追加劑，需間格期滿150天，為此市府規畫於15、17、18日開設26個社區疫苗接種站，不過由於每人的符合資格的時間不一，將透過衛生局、鄰里長擴大宣傳，呼籲符合資格的長者踴躍接種。

鄭文燦表示，從1月至今桃園總確診病例有35萬8260人，其中有285人死亡，致死率為每千人0.80％，全國是每千人1.16％，目前居家隔離人數下降到2361人，代表多數人選擇0＋7個案。盤點市內醫療量能情形，專責病床有1332床，空床還有842床，桃竹苗地區ICU專責病床主要在桃園，共有59床，目前空床還有7床。

鄭文燦說，高中以下今天恢復實體課程，總計有32萬4430名學生，其中有5442人請防疫假，請假率為1.68％，有98.32％的學生復課，實體上課會注意防疫需求，1人確診全班停課3天，除用餐、喝水、上游泳課外其餘都要全程戴口罩。

鄭文燦分析，疫情趨勢從4月起每日突破1千人，5月20日達到高峰1萬多人，現在則降回每日3千多人，預估6月下旬會再降至1千人。