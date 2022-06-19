新北＋6133例 居家照護仍超過3萬人 14:212022/06/19 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北今新增6133例確診。（新北市衛生局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北今新增6133例確診，較昨少265人，居隔列管1萬2496人，居家照護有3萬3036人，可解隔5097人、預計康復解隔5498人。今下午3時疫情說明會暫停一天。 竹市居家照護關懷中成立2個月 替逾5萬民眾解惑 兒童第2劑BNT疫苗22日啟動 教育部：應和第1劑同品牌 猴痘有限的人傳人 專家：勤洗手抗病毒 #新北 #居家照護 #確診 #疫情 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 快篩之亂未護市民 陳玉珍斥陳其邁失格 04:102022/06/19 政治要聞 歐美各國超前部署 急購天花疫苗 04:102022/06/19 生活新聞 新北願依規提供恩恩爸橫向通聯 侯友宜：完全可以體會心情 11:242022/06/19 生活 張牧喬無敵星星 楊哲喉長繭禁聲 04:102022/06/19 娛樂新聞 鄧振中：台美貿易倡議首場會議27日當週華府舉行 08:052022/06/19 國際 確保段考安全 新北中山國中6／27預防性停課 13:232022/06/19 生活 陳建維快評》台灣的政治EUA 獨步全球 10:032022/06/19 快評 新北配發17萬劑快篩 發放2820間補教機構 3校分流領取 10:382022/06/19 生活 為逾5千位染疫亡者默哀 國民黨團：民進黨心中只有選舉 12:182022/06/19 政治 別再妄想「無敵星星」 醫警告：多次感染後遺症不小 12:592022/06/19 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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