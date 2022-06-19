苗栗確診分布情況。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天19日新增新冠肺炎本土確診1124例，其中男性527人、女性597人，年齡分布1歲以下至96歲，目前現居隔人數8041 人，平均每位確診者居家隔離人數212人，自今年1月1日至今天，累積本土案例6萬0375人，人口占比確診率達11.27％，縣長徐耀昌呼籲疫情仍延燒，防疫不鬆懈。

衛生局呼籲，隨著確診案增多，輕症者經過至少7天的居家照護，康復解隔離後，生活空間仍不免沾染病毒，尤其冠狀病毒可在物品上存活多日，張蕊仙局長建議民眾首先可以消毒水擦拭所有雙手經常接觸到的地方，包括門把、桌椅、電源開關、電視和冷氣遙控器，以及冰箱、流理台、微波爐、烤箱、或各種櫥櫃的把手，尤其廁所殘留病毒風險高，更要加強消毒。

另外，解隔後也要將寢具、衣物換洗，至於不能烘的衣服，也可用日曬、或晾乾靜置一段時間。建議最需換掉的物品就是牙刷，因容易滋生病毒細菌。隔離時使用過的鍋碗瓢盆、杯筷湯匙等餐具，可用洗碗精和熱水洗過。地板消毒後需再用清水擦過以避免兒童寵物誤食。