本土疫情尚未趨緩，國內5到11歲兒童第2劑疫苗間隔縮短為4到8周，預計6月下旬開打，有家長擔心數量是否足夠？中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩強調，「要打的時候就會有（疫苗）」，目前正在安排進貨班機，會再向大家報告。

指揮中心日前表示，考量國際間尚無混打數據，因此僅限接種與第1劑相同廠牌，包括莫德納及輝瑞BNT。由於輝瑞疫苗為兒童專用劑型，有家長擔心6月下旬開放兒童接種第2劑時，會不會沒有疫苗可打？

指揮中心發言人莊人祥指出，輝瑞BNT兒童疫苗目前到貨111萬劑，目前已接種70多萬劑，尚有30多萬劑剩餘量。至於下一批何時到貨，周志浩表示「目前正在安排，班機安排好之後會跟大家做報告」，並強調「會讓它在要打的時候就會有！」

另外，指揮中心日前宣布開放醫護人員接種第4劑，預計本周啟動接種。目前國內第4劑接種對象僅限65歲以上、長照機構住民、免疫力低下或不全者，全台共接種6217人次；莊人祥提醒，與第3劑接種間隔滿5個月者，可盡速接種第4劑。

Omicron亞型BA.4、BA.5變異株首度現蹤台灣，有民眾關心何時可望接種莫德納次世代疫苗？周志浩回應，目前尚未提出EUA審查，未來待審查結果出爐，才會決定次世代疫苗何時進入台灣。