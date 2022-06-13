入境檢疫縮短為3+4將於本周三上路，但卻先被網友質疑是在玩文字遊戲，實際上仍然需要在防疫旅館入住長達8晚。中央流行疫情副指揮官陳宗彥今天說明，3+4方案是建議旅客依照原來住宿的地點繼續完成隔離，後4天需每2天完成一次快篩陰性才能出門。

3+4初期每日僅開放2萬5000人可入境，陳宗彥表示，台灣不是第一個以入境總量進行管制的國家，澳洲已實行兩年多，日本最近的邊境放寬也是用總量來處理。

至於為何會先開放2萬5000人可入境？陳宗彥說，目前台灣一周入境的人數約1.8萬，同時也要考量機場的深喉唾液採檢量能，並兼顧國內醫療體系運作，因此訂出上限2.5萬人的天花板，控管上則會請民航局協調各航空公司處理。

陳宗彥強調，3+4是過去7+7前七天的概念，從7天居家檢疫改為前3天居家檢疫﹐第4天起自主防疫，民眾可選擇在家一人一戶，或是入住防疫旅宿，建議依照原來的住宿地點繼續完成3+4，但若後4天有工作或是各方面的需要必須外出，可憑每兩天一次的快篩陰性外出。