霧峰警分局國光派出所警友站站長鄭榮貴以警友站名義捐贈快篩劑＋辣椒水給國光派出所。（霧峰警分局提供／馮惠宜台中傳真）

全台新冠疫情處於高原期，隨著確診人數增加，警方執勤風險大增，霧峰警分局國光派出所警友站站長鄭榮貴體恤員警無暇去排隊買快篩，且無意發現該所執勤用辣椒水已過使用期限，主動以警友站名義捐贈快篩劑＋辣椒水員警收到貼心禮，異口同聲表示「有您真好」。

近日經常傳出，確診童急送醫，員警開道或護送新聞，鄭榮貴發現第一線員警接觸風險高，又無無暇去排隊買快篩，主動以警友站名義捐贈20劑快篩劑給國光派出所，希望同仁在疫情嚴峻期間能掌握自身健康狀況。

此外，鄭榮貴平時即會到派出所內關心警察同仁，無意間知悉同仁執勤用辣椒水已過使用期限，擔心同仁執勤裝備使用上有疑慮，隨即捐贈同仁每人一瓶辣椒水，員警開心的收到快篩劑及辣椒水，紛紛表達感謝支持與愛護。

國光派出所所長黃琪勇表示，感謝警友站每每在派出所有需要時都大力支持，不論是裝備、防疫物資、破案獎勵金都不惶多讓，成為警察強力的後盾，並為警察同仁注入一股令人振奮的暖流，讓員警能全心投入治安交通工作，以不負各界的期待。