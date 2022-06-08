台中市82歲蔡姓爺爺日前站在車水馬龍的路中央，險象環生，熱心民眾趕緊帶他到路旁並報警，員警同時接獲蔡爺爺太太報案，因爺爺行動不方便忘了回家路，警車護送返家，老人家一搭上車竟判若兩人，沿途為員警帶路，平安到家，員警直呼：「人體內建導航」自啟，真神奇。

報案熱心女子表示，見老人家行動不便，過馬路時才走到一半就變換號誌，爺爺站在車輛疾駛的路中一動也不動，手還不住抖動，看起好嚇人，她趕緊上前將他帶到路旁飲料店休息，卻發現爺爺疑有失智情形，趕緊報警協助。

警方說，原本不發一語的爺爺，搭上警車後竟判若兩人，沿途幫員警指出正確的方向，一路順利返家，到了巷口，1名婦人走向爺爺，嘴裡說著：「我找你找有夠久！」原來家人發現爺爺不見報案，兵分多路四處尋找了一段時間，蔡妻見老伴平安歸來，鬆了一口氣。

警方提醒，民眾家中若有經常或可能會走失之長輩或家屬，可為其配戴防走失手環，或在身上物品標示可供聯繫的資訊，以利家屬走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家。另籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住迷失長輩並通知警方協助，讓他們能儘快平安和家人團圓。