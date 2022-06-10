高市議員李雅靜早上踢爆，衛生局的快篩採購案出現「標案黑數」，且標案才剛簽准1天，隔天就確定決標。（李雅靜提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續嚴峻，高市府防疫超前部署，在疫情還未達高峰時，就已訂購大量快篩試劑，以備不時之需，但高市議員李雅靜早上踢爆，衛生局的快篩採購案出現「標案黑數」，且標案才剛簽准1天，隔天就確定決標，衛生局雖回應這是系統顯示錯誤，但李雅靜傍晚再度披露，這次引起爭議的得標廠商「大鑫資訊股份有限公司」，竟然就是市府剛公布「問題快篩」的代理商，「種種巧合不免讓人有遐想」。

李雅靜10日上午踢爆高市府衛生局的快篩採購案出現「標案黑數」，該標案明明只有「大鑫資訊股份有限公司」投標，但政府採購網公開資訊就顯示由未投標的「森昌有限公司」得標，而且此次採購金額高達9500萬元，且屬於限制性招標，在5月16日才簽准採購案，卻在隔日隨即開標決標，令人匪夷所思。

對此，衛生局表示，關於議員所稱的快篩試劑採購案出現只有A廠商投標，卻是未投標的B廠商得標一事，是因為公共工程委員會的政府電子採購網今年6月6日改版，系統轉檔過程出現錯字所致，經過修正後，目前網站顯示的已是正確資訊。

至於為何火速決標，高雄市長陳其邁表示，因為現在快篩很難買，大家都在搶，所以快篩都是緊急採購。

此外，高市府衛生局下午在防疫記者會上公布，由於近日接獲中市府通報，稱FLOWFLEX富樂牌快篩試劑疑似品管線（C）異常，高市府清查後發現共有10萬劑同批號快篩試劑，雖然目前未接獲民眾反應異常，但為了保險起見，緊急公布相關批號資訊，回收問題快篩。

不料，李雅靜在防疫記者會結束後再度踢爆，市府稍早公布有問題、需要緊急回收的FLOWFLEX富樂牌快篩試劑，就是她質疑「黑數標案」的得標者「大鑫資訊股份有限公司」所代理。

她質疑，大鑫可以在短短1天時間就得標，所代理的快篩劑事後又被抓出是問題快篩，種種巧合不免讓人有所遐想。