曾任高盛集團副總裁的國民黨立委吳怡玎。（圖／取自吳怡玎臉書）

本土疫情持續延燒，引發民眾恐慌。曾任高盛集團前副總裁的國民黨立委吳怡玎指出，截至8日，確診致死率已超過千分之一，在鄰近各國中僅低於香港及日本，按目前急遽攀升的速度，難保不會步上港、日後塵，呼籲政府不要再沉溺過往防疫模範生的幻想中，因為每個人命都代表著一個家庭的破碎。

吳怡玎昨日在臉書發文表示，上個月初，台灣在鄰近先進國家如澳洲、紐西蘭、大陸、香港、南韓、日本、新加坡等國中，2022年的確診致死率是非常低的。然而短短一個多月的時間，致死率不斷攀升；截至8日，根據指揮中心提供的數字今年確診人數為2593010人、2731人死亡，確診致死率已超過千分之一，在鄰近各國中，僅僅低於香港及日本。

吳怡玎強調，衛福部部長陳時中設下目標，希望將致死率控制在千分之一，可是按照目前急遽攀升的速度，難保未來不會步上日本、香港的後塵，後者的致死率甚至達到了千分之7.6。

對此，吳怡玎直言：「政府請不要再沉溺於過往防疫模範生的幻想中。」呼籲指揮中心應該提出具體的對策，讓台灣不要成為鄰近國家確診致死率冠軍，畢竟人命不是數字，背後都是代表著一個家庭的破碎。