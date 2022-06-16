中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、社區防疫組組長薛瑞元、發言人莊人祥、衛福部醫福會執行長王必勝、衛福部次長石崇良等5人快篩陽性確診，居家照護中。行政院長蘇貞昌今在臉書貼出一張5人比讚自拍照，讓國人知道他們一切安好，許多網友回應「辛苦了」，祝他們早日康復，還有人問：「這是陳時中台北市長的競選團隊嗎？」

蘇貞昌今(16日)晚間在臉書貼文表示，陳時中等多位指揮中心同仁確診居家照護中，希望他們多休息，也拍張自拍照，讓國人知道他們一切安好。蘇指出，防疫是沒有休假日的一樁重任，指揮體系的成員們仍然以視訊維持日常的例行會議，緊盯疫情發展和國內醫療量能，就各項議題進行討論，做為各項防疫政策的決策參考。

網友在相關新聞留言表示，「辛苦你們了，好好保重身體，加油吧」、「希望各位早日康復！這兩年太操勞了。好好休息」、「謝謝您們！」，「大家趁此休息一下，加油！」、「早日康復，謝謝大家的付出」、「謝謝防疫團隊，辛苦了！最後一哩路，大家撐下去，迎接正常生活！」

也有網友問：「這是陳時中台北市長的競選團隊嗎？」還有人好奇，「現在是做隔離示範嗎？」、「以防造假嗎？還要每人出示照片喔」。