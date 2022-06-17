本土疫情進入高原期，確診數仍未降低，而且中重症、死亡案例居高不下。外界傳出中央流行疫情指揮中心將要在6月底收攤，行政院長蘇貞昌表示，隨著疫情跟醫療量能控制好，會在近期召開防疫會議，由指揮中心對外宣布進一步作為。資深媒體人黃光芹直言，衛福部長陳時中已經沒有華麗轉身，「只能下台下得不難看」。

黃光芹16日在政論節目《新聞面對面》中表示，陳時中因應Omicron疫情是失敗的，對他很不滿意的民怨很高了，民進黨要做的是怎樣讓陳時中下台下得好看，現在已經沒有華麗轉身，而是要怎樣讓他下台下得不難看，所以到底是不是要直接把指揮中心拿掉，甚至一度傳出誰會來接這個位置，那是一種思維。

黃光芹接著表示，現在是否要解散指揮中心，蘇貞昌並沒有否認，他說6月底會跟大家說明，那就表示有解散的可能性。目前就是營造陳時中不是被換掉，而是任務結束，因如果防疫是由別人來取代，意思是說防疫做不好，陳時中還是為了選舉跑了，這些都不會有好的結果，「在這部分，他們會想怎麼樣才能夠化解掉」。

針對台北市長選戰，黃光芹指出，陳時中這張牌還要打嗎？如果往台北市長勝選來考量，在陳時中民調支持度這麼低或不滿意度這麼高的情況下，若還要出這張牌，就不知道民進黨是怎樣的思維模式。