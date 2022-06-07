太平賴姓老翁迷途且體力不支跌倒。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

賴姓老翁疑有輕微失智現象，貼心的員警先將老翁載返派出所提供熱食供其果腹，再護送老翁返家。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

89歲失智賴姓阿嬤端午出門採買迷路，在街頭遊盪超過10小時，警方擔心阿嬤體力不支，便趕緊將她載返派出所，並提供應景的粽子及飲用水給她充飢。（台中市二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中北區一名89歲賴姓阿嬤，端午節一早便獨自出門買菜「款料」（備料）要親自包肉粽，卻遲遲未返家，孫子著急的在里長陪同下向警方報案，幸好1小時後線上巡邏警力就在漢口路段尋獲賴阿嬤，讓這場端午驚魂記平安落幕。

台中市65歲以上長者達40萬人，占總人口14.12％，以老年人失智症盛行率8％推算，台中市罹患失智症人口大約3萬2千人。隨著失智爺奶愈來愈多，當他們迷失街頭，警方也成為協助長者回家的依靠。

89歲賴姓阿嬤有失智狀況，端午出門採買隔了10小時都未返家可急壞了孫子，經向轄區二分局永興派出所報案，警方向家屬確認阿嬤的衣著特徵後，立即通報線上巡邏警力協尋，不到一小時，眼尖的警方就在漢口路段與北屯區交界處時發有位阿嬤正揹著包包步履蹣跚地走在路上，正是家人急尋的賴阿嬤。

太平區1位近70歲的賴姓老翁日前吃完早餐就從長億路家中外出，疑似迷失方向竟騎到頭汴山區長龍路沿線，爺爺因體力不支跌倒，一股腦兒就坐路旁，所幸頭汴派出所員警巡邏發現，老翁疑有輕微失智現象，貼心的員警先將老翁載返派出所，並提供熱食供其果腹，最後員警順利從老翁上衣胸前口袋找到聯繫資料，順利護送老翁返家，結束這場迷途驚魂記。

而霧峰分局霧峰派出所警員6日上午11時巡邏時，接獲報案稱在霧峰區樹仁路166巷有行動不便迷失老人倒在路邊，經警方確認是住在附近30公尺的劉姓老翁，員警便小心翼翼直接將老翁以「公主抱」的姿勢抱起，順利協助老翁返家，並聯繫到其家人回來看護。