本土新冠疫情再起，至今已有約2700人染疫死亡，死亡率達0.11％。國民黨立委江啟臣今表示，面對中重症和死亡案例驟升，快篩劑已成不可或缺防疫必需品，既然中央流行疫情指揮中心宣稱國內快篩劑儲備充足，應直接全民免費普發。

江啟臣說，當前疫情處於高原期，國人處於高感染風險中，染疫人數將持續增加，有快篩才能及早發現、就診、投藥，避免轉為中重症或死亡，既然指揮中心稱目前國內生產快篩劑已逾850萬劑，國外到貨也有1.68億劑，應可直接寄送普發。

江啟臣也提到，民進黨政府在5月27日、6月3日以擠牙膏方式按年齡漸進放寬提供全國高中以下學生每人4劑快篩，不只是為德不卒，更像是將納稅人購買的防疫物資視為己有，無視疫情對國人的嚴重危害、無感國人生命的消逝。

江啟臣批評，政府編這麼多預算買快篩試劑，卻還推騙肖仔的實名制，要人家去排隊，不僅排隊景象讓台灣形象受到嚴重打擊，結果排隊買回去還跟你說這個快篩劑沒用；美國疫情嚴重時也沒有要民眾排隊打疫苗、搶快篩，還都不用錢。