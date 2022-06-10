國內疫情持續升溫，卻屢傳傳線醫護防護裝備不足。國民黨立委江啟臣上午表示，有醫護人員防疫津貼遭拖欠近一年，撐不下去離職還拿不到，行政院長蘇貞昌若真在乎醫護，不用浪費時間去查假訊息，應去查這其中誰苛扣這些津貼、誰貪汙。

江啟臣認為，防疫視同作戰，這些涉及苛扣防疫津貼、物資的人，形同敵前貪汙、苛扣糧草、妨礙作戰，應該判死刑。

江啟臣也提到，有醫護人員使用的N95口罩，過去服務的醫療院所要求要戴3天才能換，現在卻被要求要戴一周，還要有實體破損才能換，連N95口罩都沒有超買、超前部署，這也反映政府為何民進黨政府疫苗、口服藥、快篩什麼都缺。

江啟臣質疑，行政院要求8400億元防疫紓困預算，在野黨沒有刪，要怎麼用，基本也都尊重，希望讓人民度過這一波辛苦疫情，讓第一線打仗醫護有足夠資源，結果現在基層醫療院所連N95口罩與隔離衣都缺。

江啟臣批評，台灣號稱醫療水準世界名列前茅，但給醫護作戰配備竟然如第三世界國家；國內醫護缺2萬人，為防疫要加班打仗，卻連基本配備都不給，確診居然還沒有公假，有些醫院還要醫護不要快篩，擔心陽性不能上班，醫院人力不足。

江啟臣說，若被照顧的病人聽到，照顧的醫護人員說自己的N95口罩已戴一周，病人做何感想？這個政府惡劣，讓民眾誤解醫護照顧病人心情，造成兩者間對立，追根究柢原因就是沒有超前部署。

江啟臣批評，現在地方政府配合中央防疫，但中央一抓到地方政府小辮子就狂打，還搶功、割稻尾，難怪蘇貞昌說要打贏防疫選戰，衛福部長陳時中就是防疫選戰指揮官，既然是選戰絕對分藍綠，所以對執政縣市有差別待遇。

江啟臣也預警，目前國內染疫重症死亡率逾85％，換句話說重症幾乎等於沒救；現在感染率約10％，已染疫死亡3500多人，若如外界估計要到20％疫情才會結束，代表還要再死3000人，結果24小時火化到現在也沒有指引，怎麼會這樣？