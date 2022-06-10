新冠肺炎疫情死亡數連日創新高，公衛學者昨點出，國內染疫死亡數平均13天就翻倍，高居全球第2快。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今回應，稍微學過算術的人都了解，這個時候是台灣成長最高的時候，換句話說，以前的數目比較小，要乘以2當然是快。以紐西蘭為例，3月下旬到4月高峰，死亡數花了10天翻倍，香港則是花了11天，台灣沒有快很多。

台大公衛學院教授詹長權昨統整出台灣、南韓、日本、新加坡從去年5月中到今年6月7日為止的死亡趨勢，發現台灣的流行期來得較晚，但死亡人數上升趨勢卻與南韓類似，且死亡率高峰也逼近南韓，上升速度相當快，進一步分析台灣染疫死亡數，平均13天就翻倍，比南韓的81天、新加坡192天、日本298天快上不少，是世界第2快，若不找出原因，死亡數還會再翻倍

針對世界第2快的說法，陳時中表示，這是非常有代表性的統計上的解釋。如果以6月8日為時間點，翻倍的時間是13天，稍微學過算術的人都了解，這個時候是台灣疫情成長最高的時候，換句話說，以前的數目比較小，要乘以2當然是快。如果以前的數字很多，乘以2的時間就長。

陳時中表示，13天代表的是，用一個時間點去回推一半，只是代表這段時間的疫情較前一段時間來的嚴重、進展較快，並不是比較各國誰的疫情比較嚴重，是自己和自己比，剛好此時台灣屬於疫情高峰，染疫數和以前完全無法相比。

對於死亡翻倍的真正的情況，陳時中說，要回來看看，大家在高峰的時候變成一半需要多久，這就有相對的比較基礎在。台灣從5月26日到6月8日花了13天翻倍，若抓幾個比較熟悉的、有比較價值的國家或地區相比，紐西蘭從3月25日到4月4日的高峰，死亡數共花10天翻倍，台灣的13天沒有快很多很多，大家的曲線差不多。

至於香港，從3月3日到14日翻倍，剛好11天。陳時中說明，這表示前一段時間大家的防疫都是比較好的，如果前段時間的防疫越不好，時間就會越長，因為倍數就比較大。台灣在這以前，每百萬人的死亡數為35～36，現為143，紐西蘭3月25日之前，每百萬死亡數為10～11，母數很小，翻倍很快。香港當時每百萬死亡數28 ，母數也小，翻倍也快。從這3個地方來講，我們是13天翻倍，紐西蘭10天翻倍，香港則是11天翻倍。

陳時中表示，媒體下標指出台灣死亡翻倍「第2快」，這是統計上有需要去檢討的，要不然就是基礎要一樣，另若把致死率的分母、分子黑數亂比一通，影響民心和疫情判斷都不是好事情。