台中市議會民進黨團總召江肇國（左）、副總召王立任（右）和議員張耀中（左）上午在黨團辦公室開記者會，批評市府要求基層投入人力分裝快篩，延誤發放時程還引發基層滿滿抱怨。（謝瓊雲攝）

台中市議會民進黨團接獲陳情，指市府基層員工被迫投入快篩試劑分裝作業，環保局地下室成為快篩試劑貼貼紙工廠。（圖／江肇國服務處提供）

台中市議會民進黨團接獲陳情，指市府基層員工被迫投入快篩試劑分裝作業，神岡國小大禮堂成為快篩試劑貼貼紙工廠。（圖／江肇國服務處提供）

台中市政府免費發放給特定族群第一線工作人員每人2份快篩試劑，美意卻因為動員各局處人力投入分裝作業、和夾鏈袋上的貼紙，演變成口水之爭和政治攻防。（謝瓊雲攝）

台中市政府「溫暖助防疫」計畫，針對特定族群市民免費發送給每人2劑快篩試劑，美意卻因為動員各局處人力投入分裝作業、和夾鏈袋上的貼紙，演變成口水之爭和政治攻防，市議會民進黨團10日公開呼籲市府，放棄貼紙、放過基層，疫情高原期間，別增加基層人員的工作量。

民進黨團正副總召江肇國、王立任，和議員張耀中在黨團辦公室舉行記者會，指出近日接連收到近10人陳情，為了投入分裝快篩試劑、貼貼紙作業，被迫超時加班，不只是祕書處臨時人員和志工，甚至環保局清潔隊、司機、教育局人員都動員趕工，惠中樓會議室、環保局地下室、神岡國小大禮堂，都淪為包裝工廠。

江肇國說，疫情高原期，採購快篩到貨就應盡快發放，而非花費大量人力、時間搞個人宣傳，要解決分裝問題也可以委外進行，而非增加員工工作量，累死基層；王立任則說，連市府司機休息空檔也被叫去貼貼紙，不僅引發基層滿滿的怨言，也延誤發放快篩的時程。

張耀中更直言，當年林佳龍讓市府員工過勞加班辦花博，是後來造成林落選未連任的原因之一，提醒盧秀燕作為殷鑑，不要為了個人作秀，徒增基層人力負擔。

新聞局長鄭照新坦言，防疫期間相關局處同仁確實比較辛苦，但人力支援調度都符合規定，澄清並無超時加班的情形，並強調都有監視器可佐證，若再惡意散佈謠言將追究法律責任。

鄭照新說，有關貼紙的討論真的可以停止了，無論高雄、桃園等其它直轄市或縣市，快篩試劑貼上帶有市長名稱的貼紙都是正常的，市長就是市府代言人，除了表達關懷，也能讓拿到的市民知道，萬一試劑有使用上的疑慮，都能追本溯源得到解決。