新華社旗下時政平台《半月談》微信公號報導指出，作為基層治理的主力軍，縣鄉中層幹部是基層業務的工作骨幹，但近年來部分縣鄉中層幹部職位吸引力減弱，中堅力量青黃不接的情況顯現，種種壓力與困難因素下，導致有人不想晉升，更有人想逃離基層。

今年年初，大陸一名基層幹部在網路平台上匿名提問，「怎麼做可以不當鄉鎮黨政辦主任？」並表示職位工作壓力太大，準備再找鄉鎮一把手聊聊。而這樣的情況在基層並非個案。據西南某縣通報資料顯示，有兩名黨員幹部因拒絕組織提拔而被嚴肅處理。

報導指出，當前大陸部分縣鄉中層幹部職位吸引力減弱，有的基層幹部不想晉升至此類職位，有的已任縣鄉中層幹部也選擇通過遴選、借調等方式逃離。多名縣鄉中層幹部表示，想替基層群眾辦實事，但實際情況中往往會遭遇意想不到的難點。

西部某省會城市的一名普通公務員姜冬（化名）認為，基層必須緊緊圍繞上級安排及時變化，自主發揮空間較小。以產業發展為例，他之前所在的鄉鎮竹筍產業發展近年已初見規模，但上級要求必須調整縣域產業結構，「讓群眾放棄已有收益的產業，存在不小的阻力」。

此外，原負責「上通下達」的縣鄉中層幹部，卻往往變成「下擠上壓」。西南某鄉一名中層幹部說「有時候一個會議剛結束，上級就問領導小組成立了沒有，方案形成了沒有，下村檢查了沒有」；往下也不敢嚴厲批評村幹部，如果他們「撂挑子」，很多工作就沒法進行。最終變成上級審批政策不及時，民眾有意見，問責起來板子打到自己的身上，下屬執行不到位，出差錯也得擔責。

同時也有職位觸頂的問題存在，部分中層幹部職務晉升後待遇變化小，責任壓力明顯增加，且再想往上晉升比較困難，導致少數人存在「提拔嫌老、退休還早、混混拉倒」的心態。加上縣鄉教育、醫療等綜合資源條件與城市差距較大，一些縣鄉領導也會主動鼓勵年紀輕、能力強的幹部往外考、往上走。